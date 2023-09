Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Der SV Bertoldsheim behält die Nerven

Plus Im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg gegen den SV Wagenhofen bringt den SV Bertoldsheim selbst ein vergebener Elfmeter nicht aus der Ruhe. Dagegen strauchelt Absteiger SV Straß ohne seinen verletzten Coach beim SV Sinning.

Der SV Bertoldsheim ist nach dem vierten Spieltag in der A-Klasse Neuburg das einzige Team, das noch eine „weiße Weste“ aufweist. Dagegen musste sich der SV Straß beim SV Sinning mit 0:1 geschlagen geben.

VfR Neuburg II – SG Holzheim-Münster 2:2: Eine gute Moral bewies die „Zweite“ des VfR im Heimspiel gegen Holzheim . Nachdem die Gäste durch Christoph Gietl (13.) und Manuel Irouschek (61.) in Führung gegangen waren, sicherten Robert Hößl (64.) und Marvin Roßmann (89.) zumindest noch das Remis. (AZ)

SV Straß – SV Sinning 1:0: Im interessanten Derby hatten die Gäste aus Straß etwas mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen. Aber auch Sinning tauchte immer wieder gefährlich vor dem Kasten von Nicolas Rechner auf. Nachdem die erste Hälfte noch sehr ausgeglichen war, dominierte der SVS in der zweiten Hälfte das Geschehen. Ohne ihren verletzten Trainer Marco Friedl fehlte aber im Sturm die nötige Durchschlagskraft. Besser machte es dann Sinnings Torjäger Florian Pinter . Nachdem er in der 90. Minute zwei Straßer Abwehrspieler aussteigen ließ und auch den Torwart verlud, scheiterte er noch am Pfosten. Besser machte er es nur kurze Zeit später. Nach einem Freistoß stand er am langen Pfosten frei und hob aus spitzem Winkel den Ball über den Torwart ins lange Eck zum viel umjubelten Siegtreffer. (thr)

BSV Neuburg – FC Staudheim 3:1: Bei hohen Temperaturen war es in den ersten 30 Minuten eine sehr unterhaltsame Partie, in der die Heimelf mehr Ballbesitz und die besseren Chancen auf ihrer Seite hatte. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konnten zwei Staudheimer alleine auf den Torwart des BSV Neuburg zulaufen und das 0:1 erzielen (30.). Danach wurde der Druck der Heimelf immer stärker. In der 36. Minute war es Flamur Ajeti, der den 1:1-Ausgleichtreffer erzielte. In der 41. Minute konnte Hassan Butt nach einem schönen Zusammenspiel auf 2:1 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann etwas ruhiger. Mitte der zweiten Halbzeit gelang schließlich Alen Nuhanovic nach Vorarbeit von Lukasz Bar das 3:1. (bsv)

SV Weichering – BSV Berg im Gau II 3:0: Gut erholt von der Niederlage in Wagenhofen zeigten sich die Weber /König-Schützlinge und feierten einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. Von Anfang an schnürte man die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Aber noch fehlte das entscheidende Zuspiel. Die größte Gelegenheit hatte Andreas Krammer , als er alleine auf das Tor zusteuerte, aber am gut reagierenden Gästekeeper Wolfgang Seel scheiterte. In der 34. Minute war es dann so weit: Nach einem Eckball von Mathias Weber stand Matthias Iwanow goldrichtig und versenkte den Ball zur Führung. Kurz vor der Pause fiel das 2:0 für die Platzherren. Nach einer Balleroberung kam das Leder zu Maximilian Kerner , der dieses sehenswert in den Winkel schoss (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Philipp König mit seinem Schuss für den 3:0-Endstand (74.). (lupo)

SC Feldkirchen – TSV Ober-/Unterhausen 2:1: Von Beginn an war der Heimelf anzumerken, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Die Gäste hatten in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun, um ihr Spiel etwas zu ordnen. So dauerte es auch nur bis zur achten Minute, bis der erste Torschuss zu verzeichnen war. Diesen hatte Thomas Häckel , der aber knapp links am Kasten vorbeistrich. In der ersten Hälfte gab es dann auf beiden Seiten keine großen Chancen mehr. Ende der zweiten Hälfte ging Oberhausen augenscheinlich die Puste aus. Die Pelta-Truppe kam zu immer mehr Chancen. In der 80. Minute bekam sie dann auch völlig zurecht einen Strafstoß zugesprochen. Diesen verwandelte Oliver Pallmann zur Führung. Die Möglichkeit zum Ausgleich hatte der Gast in der 85. Minute. Allerdings hielt der Heimkeeper sein Gehäuse zunächst sauber. Quasi im Gegenzug schob Felix Meder zum 2:0 ein (86.). Fast mit dem Schlusspfiff gelang nach einer Ecke durch Martin Grossmann noch der Anschlusstreffer zum 2:1 (90.). (scf)

SV Bertoldsheim – SV Wagenhofen 1:0: Das Topspiel der A-Klasse Neuburg hielt, was es versprach. Beide Mannschaften agierten mit hohem Tempo. Jedoch mussten die Gäste diesem sowie den Temperaturen in der zweiten Halbzeit Tribut zahlen. Doch der Reihe nach: Ohne langes Abtasten hatten bereits in der Anfangsviertelstunde beide Mannschaften gute Einschusschancen, die aber die sehr guten Torhüter zunichte machten. Für die SVB-Führung hätte Dominik Schimak sorgen müssen. Die Hereingabe von Spielertrainer Stadler vergab er aber unglücklich.

In der zweiten Halbzeit spielte nur noch der SV Bertoldsheim. In der 53. Minute erzielte Dominik Schimak das 1:0, welches aber aufgrund eines zu frühen Pfiffs des ansonsten souveränen Schiedsrichters abgepfiffen wurde. Der anschließende Freistoß brachte nichts ein. Der SVB ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und die gut organisierte Abwehr agierte während der Partie mit einem überlegten Spielaufbau. In der 80. Minute vergab Lukasz Kacprzak einen berechtigten Handelfmeter. Aber selbst nach dieser Aktion ließ sich die SVB-Mannschaft nicht unterkriegen und drängte weiter auf den Führungstreffer. Dieser gelang dann Lukasz Kacprzak doch noch mit einem platzierten Schuss aus 16 Meter zum verdienten Sieg (90.). (svb)

