A-Klasse Neuburg: FC Illdorf zieht am BSV Neuburg vorbei

Der FC Illdorf hat das Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg gegen den BSV Neuburg mit 1:0 gewonnen und in der Tabelle am Gegner vorbeigezogen. Spitzenreiter SV Bertoldsheim hatte gegen Schlusslicht SG Edelshausen keine Probleme.