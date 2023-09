Fußball-A-Klasse Neuburg

21:10 Uhr

A-Klasse Neuburg: „Kleine“ Mösler machten es dem SV Straß schwer

Plus In der A-Klasse Neuburg hat Absteiger SV Straß mit der zweiten Vertretung der TSG Untermaxfeld trotz eines am Ende deutlichen 4:1-Erfolgs mehr Mühe als erwartet. Der SV Wagenhofen besiegt den SV Weichering.

Der SV Straß, SV Wagenhofen und SV Bertoldsheim bleiben in der A-Klasse Neuburg weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

SV Straß – TSG Untermaxfeld II 4:1: Die Gäste begannen druckvoll und kamen gleich zu großen Chancen. Erst nach zehn Minuten kam der SV Straß langsam ins Spiel und stellte das Kräftegleichgewicht her. In der 26. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Jannik Rechner den fälligen Elfmeter (26.). Die Gäste blieben aber weiterhin gefährlicher als die Hausherren. Es waren aber wieder die Straßer, die das nächste Tor erzielten. Spielertrainer Marco Friedl erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff das 2:0 mit einem strammen Linksschuss (42.). In der zweiten Halbzeit kam der SVS deutlich dominanter aus der Kabine und erhöhte schnell auf 3:0 durch Marco Friedl (54.). Dieses Ergebnis hielt aber nicht lange. Der Straßer Keeper Jannick Rechner klärte einen Ball zu locker und schoss Matthias Irl an. Dieser Ball fand dann direkt den Weg zum Anschlusstreffer ins Tor (58.). Die TSG II war bei Kontern immer wieder gefährlich. Kurz vor dem Abpfiff war es dann Edis Dalipi, der den Endstand zum 4:1 herstellte (90.). (db)

SV Wagenhofen – SV Weichering 3:1: Mit einem verdienten Erfolg gegen Weichering sicherte sich der SVW den dritten Sieg in der neuen Saison. Anfangs war die Partie ausgeglichen. In der 30. Minute gelang Elias Jary dann das 1:0 für den SVW . Nach Querpass von Sebastian Neff setzte er den ersten Schuss noch an den Pfosten, im zweiten Anlauf gelang im aber der Führungstreffer. Kurz nach der Pause ereignete sich wahrscheinlich die Schlüsselszene des Spiels: Erst sprang ein Kopfball des SV Weichering vom Innenpfosten zurück ins Spiel (46.). Im direkten Gegenzug überlief Max Neff seinen Gegenspieler und schoss zum beruhigenden 2:0 ein (47.). Anschließend spielte es die Heimelf vor allem auch im Defensivbereich clever und verdiente sich die Führung. Das 3:0 besorgte erneut Max Neff (64.), der sogar auf 4:0 hätte erhöhen können. Doch sein Schuss strich über die Latte (71.). Hoffnung keimte bei den Gästen nochmals in der 83. Minute auf, als Markus Imrich zum 1:3 verkürzen konnte. Zu mehr reichte es für Weichering aber nicht mehr. Auch deshalb, weil Dominik Neff mit einem tollen Reflex ein weiteres Tor der Gäste in der Nachspielzeit zunichte machte. (hugo)

SG Holzheim / Münster - BSV Neuburg 2:3: BSV-Spielertrainer Willi Keller besorgte mit dem Halbzeitpfiff das 0:1 (45.). Lukasz Bar konnte nach der Pause mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhen (50./57.). Es wurde allerdings nochmals spannend, da Christoph Gietl ebenfalls mit einem Doppelpack auf 2:3 stellte (59./66.). Schlussendlich brachte der BSV Neuburg den Sieg aber nach Hause. (AZ)

FC Staudheim - SV Bertoldsheim 1:2: Zu einem knappen, aber verdienten Sieg kam der SVB in Staudheim . Philipp Stadler brachte die Gäste auf die Siegerstraße (21.). Markus Graf konnte vor der Pause noch ausgleichen (39.). Youngster Luca Weigel erzielte aber in der 67. Minute das Bertoldsheimer Siegtor. (AZ)

SV Bayerdilling – VfR Neuburg II 1:1: In der 44. Minute besorgte Niklas Harrer die verdiente Führung für den VfR. In der zweiten Halbzeit verpasste es der VfR, bei einigen guten Chancen nachzulegen. Schließlich konnte Spielertrainer Simon Clari für Bayerdilling noch ausgleichen (75.). Am Ende war es ein etwas schmeichelhafter Punkt für den SV Bayerdilling . (AZ)

BSV Berg im Gau II - SC Feldkirchen 5:2: Zu einem am Ende verdienten Sieg kam die „Zweite“ des BSV gegen Aufsteiger aus Feldkirchen . Die Tore für den BSV erzielten Stefan Bichler (46./60.) und Jonas Müller jeweils mit einem Doppelpack (68./82.). Der fünfte Treffer war ein Eigentor von Oliver Pallmann (90.). Für Feldkirchen trafen Kevin Wick (37.) und Ermias Grmay (82.). Damit müssen die Pelta-Schützlinge weiterhin auf ihr erstes Erfolgserlebnis in der A-Klasse warten. (AZ)

