A-Klasse Neuburg: Spitzenduo jubelt zweimal

Plus Sowohl der SV Grasheim als auch der FC Zell/Bruck gewinnen am Osterwochenende beide Spiele. Schlusslicht SC Feldkirchen zeigt Moral und holt beim 3:3 gegen den VfR Neuburg II einen 0:3-Rückstand auf.

Tabellenführer SV Grasheim hat in der A-Klasse Neuburg zwei Siege gefeiert. Ebenfalls zweimal erfolgreich war der FC Zell/Bruck, der die Verfolger SV Waidhofen und FC Illdorf besiegte.