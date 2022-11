SV Sinning gibt Sieg aus der Hand

Plus Der SV Weichering holt beim 2:2 einen 0:2-Rückstand auf. Während Bertoldsheim patzt, gewinnt der BSV Neuburg und überwintert als Tabellenführer.

Der BSV Neuburg überwintert nach einem 3:1-Sieg gegen den SV Holzheim/Münster als Tabellenführer der A-Klasse Neuburg. Während der SV Bertoldsheim beim BSV Berg im Gau II nicht über ein Unentschieden hinauskam, verspielte der SV Sinning gegen den SV Weichering eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen.