Tag der Überraschungen in der A-Klasse Neuburg

Plus Der VfR Neuburg II besiegt Tabellenführer SV Bertoldsheim mit 4:3. Verfolger BSV Neuburg kann den Ausrutscher nicht nutzen und verliert daheim gegen den SV Sinning mit 2:4.

Sowohl Tabellenführer SV Bertoldsheim (2:4 gegen den SV Sinning) als auch der Zweite BSV Neuburg (2:4 gegen den SV Sinning) mussten in der A-Klasse Neuburg Niederlagen einstecken. Damit rückte der FC Illdorf, der mit 2:1 beim SV Weichering gewann, wieder näher an das Spitzenduo heran.