Besondere Auszeichnung für Patrick Mutzbauer vom SV Klingsmoos

30-jähriger Funktionär des SV Klingsmoos gewinnt die Wahl zum „Fußballhelden junges Ehrenamt“

Eine besondere Auszeichnung hat Patrick Mutzbauer vom SV Klingsmoos erhalten. Der Jugendleiter und Spieler gewann die Wahl zum „Fußballhelden junges Ehrenamt“. Der 30-Jährige erhielt damit eine Auszeichnung für sein langfristiges Engagement bei SV Klingsmoos. Patrick Mutzbauer war damit einer von 44 Kreissiegern aus rund 4500 Fußballvereinen in ganz Bayern. Er erhielt den Preis für den Kreis Augsburg.

Mutzbauer ist seit Oktober 2017 Jugendleiter des SVK. „Er erledigt diese Aufgabe mit beispiellosem Engagement, großer Leidenschaft und absoluter Zuverlässigkeit“, lobt Abteilungsleiter Tobias Narr. Die Absprache mit den Partnervereinen bezüglich Spielgemeinschaften und zur Organisation des Spielbetriebes inklusive Trainergewinnung und Trainerlizensierung gehört zu seinen Aufgaben. Er organisiert Weihnachts- und Abschlussfeiern, findet Sponsoren für die Geschenke für die Kinder, aber auch Firmen, die eine Trikotspende leisten. So konnte sich die D- und die C-Jugend in der abgelaufenen Saison über neue Trikots freuen. Zweimal in den verganenen zwei Jahren organisierte Mutzbauer ein Jugendtrainingslager in Jugendherbergen (Bad Tölz und Oberammergau) für die D-Junioren. Im Juli 2018 organisierte er ein Fußballcamp in Zusammenarbeit mit BRAVO Fußballcamp auf den eigenen Sportanlagen mit 40 Teilnehmern, auch aus umliegenden Vereinen.

Zusätzlich betreute er selbst auch noch lange die E-Jugend als Trainer. „Insgesamt steht fest, dass die Jugendabteilung unter seiner Führung einen messbaren Aufschwung erfahren hat“, so Narr. Patrick Mutzbauer ist darüber hinaus noch als Webmaster, Beauftragter für die Pflege der Homepage des SV Klingsmoos, FuPa-Vereinsverwalter und BFV-Online-Beauftragter tätig. Zusätzlich war er der Schirmherr für die Abteilung e-Sports beim SV Klingsmoos.

„Es ist schier unglaublich, wie viele Ämter dieser tatkräftige junge Funktionär bei uns wahrnimmt. Kennzeichnend dabei ist immer seine extrem hohe Professionalität“, sagt Narr. „Wir sind froh, einen derart engagierten und zuverlässigen Mann in unseren Reihen zu haben und freuen uns, dass es für dieses Engagement auch die mehr als verdiente Auszeichnung vom Bayrischen Fußballverband bekommen hat.“