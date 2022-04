Kreisklasse Neuburg: Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze

Plus Durch eine 1:3-Niederlage beim SV Münster muss der FC Ehekirchen II den ersten Platz nach nur einer Woche wieder abgeben. Neuer Spitzenreiter ist der SV Klingsmoos, der Wagenhofen mit 4:0 besiegt. Auch Joshofen-Bergheim feiert einen ungefährdeten Sieg.

Die Tabellenführer in der Kreisklasse Neuburg haben derzeit Probleme, ihre Spitzenposition zu verteidigen. Hatte in der vergangenen Woche der SV Klingsmoos gepatzt, musste diesmal der FC Ehekirchen II eine Niederlage einstecken. Durch das 1:3 beim SV Münster zogen die Mösler wieder vorbei. Insgesamt entwickelt sich im Kampf um den Aufstieg ein knappes Rennen. Aus dem vormaligen Drei- wurde ein Fünfkampf. Zwischen Rang eins und fünf beträgt der Abstand lediglich fünf Punkte.