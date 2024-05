Fußball-Kreisklasse Neuburg

21:08 Uhr

Kreisklasse Neuburg: FC Illdorf verliert in Ried und muss in die Relegation

Plus Durch einen 8:2-Kantersieg beim SC Rohrenfels hat die SG Münster/Holzheim im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz alles in der eigenen Hand. Der FC Illdorf muss in die „Verlängerung“.

Mit einem 8:2-Sieg beim SC Rohrenfels hat die SG Münster-Holzheim ihren zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse Neuburg verteidigt. Fest steht, dass der FC Illdorf als Vorletzter in die Abstiegs-Relegation muss.

FC Zell / Bruck – FC Ehekirchen II 3:0: Bereits in der zwölften Minute kamen die Hausherren durch Fabian Detter zur ersten vielversprechenden Chance. In der 24. Minute traf Christoph Vetter sehenswert aus 30 Metern ins linke untere Eck zum 1:0. Lediglich fünf Minuten später kamen auch die Gäste zu ihrer ersten Großchance. Detter klärte jedoch auf der Linie und vereitelte somit den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kamen wiederum die Zeller besser aus der Kabine und erhöhten in der 56 Minute durch Detter auf 2:0. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Den Schlusspunkt setzte jedoch wiederum die Heimelf, die in der 90 Minute zum 3:0-Endstand durch Tobias Kroll traf. (fczb)

SV Grasheim – TSG Untermaxfeld 1:6: Die Untermaxfelder gewannen dieses Moosderby verdient mit 6:1. Bereits in der ersten Minute gingen die Gäste durch einen Abstauber von Andre Fleury in Führung. Nach vier Minuten hätte Marvin Kohou ausgleichen müssen. Jedoch ging sein Schuss über das Gehäuse. Nach einer Ecke köpfte Grasheims Tim Kreitmeier den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 0:2 (8.). Nach der Trinkpause flog eine „verunglückte“ Flanke von Grasheims Patrick Fröhlich sehenswert über Andreas Beck in das lange Eck zum 1:2 (27.). Nach einer guten halben Stunde war es Florian Fricke , der auf 1:3 erhöhte, als erfolgreich abstaubte (32.). Keine weiteren vier Minuten später folgte ein schöner Weitschuss von Untermaxfelds Florian Kreitmeier , der sehenswert im langen Eck zum 1:4-Halbzeitstand im SVG-Netz landete (36.). Fricke hätte sogar noch erhöhen können. Allerdings ging sein Schuss knapp am kurzen Eck vorbei.

Gleich nach Wiederanpfiff köpfte Dominik Westermayer den Ball 1:5 sehenswert ins lange Eck zum 1:5 (46.). Grasheims Marcus Stadler konnte ebenfalls keinen Treffer erzielen, als er das Spielgerät alleine vor Andreas Beck über den Kasten schoss. In der Nachspielzeit stellte Maximilian Koschig den verdienten 1:6-Endstand her, indem er Grasheims Schlussmann Fritz Weiß umlief und einschob (90.). Für Grasheim war es bereits das letzte Saisonspiel, da man am kommenden Wochenende spielfrei ist. (svg)

