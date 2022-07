Aufsteigerduell endet Remis

Plus Der SV Echsheim und die SpVgg Joshofen-Bergheim trennen sich 1:1.FC Rennertshofen holt beim TSV Dasing nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2.

Der SV Echsheim und die SpVgg Joshofen-Bergheim haben sich im Duell der Aufsteiger 1:1 getrennt und damit ihre ersten Punkte in der Kreisliga Ost eingefahren. Der FC Rennertshofen holte ein 2:2 beim TSV Dasing.