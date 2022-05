FC Rennertshofen: Hochkarätiger Stadler-Ersatz

Plus Der FC Rennertshofen verpflichtet für die kommende Saison David Pickhard. Am Sonntag soll im Heimspiel gegen Rinnenthal der Klassenerhalt festgezurrt werden.

Bereits unter der Woche hätte der FC Rennertshofen den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost fix machen können. Die letztlich deutliche 1:4-Niederlage gegen den TSV Friedberg machte dem Kreisliga-Aufsteiger allerdings einen Strich durch die Rechnung. „Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen. Mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit macht Friedberg das 1:0 und danach sind wir komplett auseinandergefallen. Die Kraft hat uns aufgrund der vielen englischen Wochen gefehlt. Letztendlich war es eine verdiente Niederlage“, resümiert FCR-Trainer Tommy Mutzbauer.