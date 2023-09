Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim übernimmt die Tabellenspitze

Plus Nach dem 3:0-Erfolg beim TSV Firnhaberau grüßt die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisliga Ost von ganz oben. Während Rennertshofen daheim gegen Pöttmes verliert, geht Klingsmoos in Alsmoos-Petersdorf unter.

Durch einen verdienten 3:0-Erfolg beim TSV Firnhaberau hat die SpVgg Joshofen-Bergheim die Tabellenführung in der Kreisliga Ost übernommen.

SSV Alsmoos-Petersdorf – SV Klingsmoos 5:0: Den zweiten Sieg in Folge fuhr der SSV Alsmoos-Petersdorf im Heimspiel gegen den SV Klingsmoos ein. Für die Klingsmooser ist es hingegen die zweite Saisonniederlage. Lange mussten die rund 160 Zuschauer auf das erste Tor warten. Die beste Chance in Durchgang eins hatte Patrick Szilagy kurz vor dem Pausenpfiff, aber der Ball ging knapp vorbei. Nach der Pause drehten die Gastgeber auf. Nach einem Handspiel von Klingsmoos ’ Peter Kramer zeigte der Unparteiische Johannes Ruh in der 52. Minute auf den Punkt. Dann folgte eine kuriose Szene. Matthias Benesch trat zum Elfmeter an, jedoch parierte Matthias Hudler den Strafstoß . Allerdings war der Schiedsrichter der Meinung, Hudler stand zu weit vor dem Tor und ließ den Elfmeter wiederholen. Erneut trat Benesch an und diesmal traf er zur 1:0-Führung für Alsmoos. In Minute 63 dann der Doppelschlag: Erst traf Gökay Güngör zum 2:0, nur eine Minute später erhöhte Patrick Szilagy nach einem schönen Spielzug auf 3:0. In der 71. Minute erzielte Güngör sein zweites Tor zur 4:0-Führung. Kurz vor Ende sorgte Spielertrainer Björn Wohlrab mit einem Traumtor in den Winkel für den 5:0-Endstand. (lost)

FC Rennertshofen – TSV Pöttmes 2:3: Der FC Rennertshofen kam gut ins Spiel und dominierte das Geschehen. Bereits in der siebten Minute knallte Daniel Litzl den Ball nach einer Ecke über den Kasten. In der zwölften Minute gab es die nächste gute Gelegenheit für die Heimmannschaft. Niklas Precht scheitert mit einem Kopfball am Gästetorwart. Fünf Zeigerumdrehungen später dann sogar eine Doppelchance für den FCR: Zuerst hämmert David Pickhard das Spielgerät über die Querlatte. Dann scheiterte Litzl an TSV-Torwart Lukas Gottschall . In der 21. Minute kamen die Gäste zum ersten Mal richtig in den FCR-Strafraum und schon stand es 0:1 durch Louis Lustig . Rennertshofen verlor nun den Faden und Pöttmes ging nach einem Konter in der 36. Minute durch Philipp Mauritz mit 2:0 in Führung. Fünf Minuten danach entscheidet der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste. Spielertrainer Fabian Scharbatke ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher um 0:3-Pausenstand.

Die zweite Halbzeit begann für den FC Rennertshofen furios: Tobias Kruber wurde in der 48. Minute im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelt David Pickhard sicher. In der 55. Minute fiel dann der Anschlusstreffer zum 2:3. Wiederum Pickhard schlenzte den Ball aus 20 Meter unhaltbar in den Kasten. Im weiteren Verlauf scheiterten nochmals Kruber und Pickhard in aussichtsreicher Position am guten Gästekeeper. In einer hektischen Schlussphase hatten die Gäste das glücklichere Ende für sich und konnten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Bei einer besseren Chancenverwertung, vor allem zu Beginn der Partie, wäre für die Mutzbauer-Truppe sicher mehr drin gewesen. (HaSe)

