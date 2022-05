1:1 in Olching: FC Ehekirchen verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Plus Der FC Ehekirchen verpasst durch das 1:1 beim SC Olching den vorzeitigen Klassenerhalt. Nach dem Punktgewinn ist das Ziel aber nur noch einen kleinen Schritt entfernt.

Der FC Ehekirchen hat es verpasst, sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südwest zu sichern. Dafür wäre am Dienstagabend ein Sieg im Nachholspiel beim SC Olching nötig gewesen. Letztlich reichte es für die Gäste zu einem 1:1, welches zumindest einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib bedeutete. Denn Olching konnte nicht mit dem FCE gleichziehen und hat weiterhin drei Punkte Rückstand.