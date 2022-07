Erste Saisonniederlage für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen verliert beim 1. FC Sonthofen mit 0:3 und gibt die Tabellenführung ab. Was Spielertrainer Michael Panknin zur Partie sagt.

Es war ein gutes Landesligaspiel mit vielen Strafraumszenen, schönen Spielzügen und tollen Toren, was der 1. FC Sonthofen und der FC Ehekirchen ablieferten. Am Ende behielten die Hausherren mit 3:0 die Oberhand und fügten dem bisherigen Tabellenführer, der großen Widerstand leistete, die erste Saisonniederlage zu.