Fußball-Landesliga Südwest

FC Ehekirchen will die Spannung hochhalten

Macht bisher einen guten Eindruck: Neuzugang Eugen Belousow hat sich beim FC Ehekirchen einen Stammplatz erkämpft. Mit seinem Team spielt er am Samstag beim FC Memmingen II.

Plus Der FC Ehekirchen will beim Auswärtsspiel in Memmingen seine Siegesserie ausbauen. Spielertrainer Michael Panknin begründet den Erfolg der Mannschaft.

Von Niklas Golling

Während man in der vergangenen Saison noch bis kurz vor Saisonende um den Klassenerhalt gekämpft hat, kann sich der FC Ehekirchen in dieser schon einmal Gedanken um ein neues Saisonziel machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

