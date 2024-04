Elf Fragen an Robert Hößl: „Ronaldo war schon immer mein Vorbild“

Plus Robert Hößl berichtet, warum der Portugiese für ihn der beste Spieler aller Zeiten ist. Außerdem verrät der 20-jährige Verteidiger des VfR Neuburg II, was er gerne isst und welche Filme er mag.

Der VfR Neuburg II spielt in der A-Klasse Neuburg eine durchwachsene Saison und belegt lediglich einen Mittelfeldplatz. Vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvorletzten TSV Ober-/Unterhausen stellen wir den 20-jährigen Verteidiger Robert Hößl auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer oder Winter?