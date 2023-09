NR-Elferkette: Daniel Vetter (FC Zell/Bruck) als unfreiwilliger Frühaufsteher

Plus Daniel Vetter vom FC Zell/Bruck verrätin der NR-Elferkette, warum er das Schloßfest mag und Harry Kanes Spielweise einzigartig ist.

In unserer „NR-Elferkette“ stellen wir diesmal Daniel Vetter auf eine etwas andere Art und Weise vor. Der 28-Jährige spielt seit dieser Saison wieder für den Kreisklassisten FC Zell/Bruck.

1. Sommerurlaub oder Winterurlaub?