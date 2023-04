Fußball-NR-Elferkette

22.04.2023

NR-Elferkette mit Maximilian Hanel (SVB): „Ronaldo ist für mich ein riesiges Vorbild“

Plus Bertoldsheims Abwehrspieler Maximilian Hanel verrät in unserer NR-Elferkette, warum ihm „CR 7“ derart imponiert. Außerdem erklärt der 26-Jährige, aus welchem Grund er „leider“ ein Frühaufsteher ist.

Mit dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel beim BSV Neuburg hat der SV Bertoldsheim am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg übernommen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Dass das Schiele-Team auch diesmal ohne Gegentreffer blieb, daran hatte SVB-Abwehrspieler Maximilian Hanel erneut einen großen Anteil. Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft der 26-Jährige mit seinem Team auf die SG Edelshausen. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir Maximilian Hanel auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Pizza oder Burger?

