NR-Elferkette mit Niklas Precht (FCR): „VAR? Ein schwieriges Thema ...“

Plus Niklas Precht vom Kreisligisten FC Rennertshofen ist auch als Schiedsrichter aktiv. In der "NR-Elferkette" verrät der 23-Jährige, warum er ein Sommerfan ist und ob er lieber zum Joggen oder ins Krafttraining geht.

Fußball spielt im Leben von Niklas Precht eine große Rolle. Nicht nur, dass der langjährige Kicker des VfR Neuburg seit dieser Saison das Trikot des Kreisligisten FC Rennertshofen, mit dem er am Sonntag (15 Uhr) gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf spielt. Auch ist der 23-Jährige als Unparteiischer der Schiedsrichtergruppe Neuburg aktiv. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir Niklas Precht auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer oder Winter?