NR-Fußballcheck: Für den SV Straß "muss es nicht hochgehen“

Plus Welche Ziele Marco Friedl, Trainer des A-Klassisten SV Straß, in der Rückrunde hat.

Der SV Straß hat in der A-Klasse den Ruf des Aufstiegsanwärters bestätigt. Somit kann der Kreisklassen-Absteiger mit der Hinrunde zufrieden sein. Allerdings möchte man sich in der Rückrunde spielerisch besser präsentieren.