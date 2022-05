Paukenschlag: SC Ried trennt sich von seinen beiden Co-Trainern

Plus Abstiegsbedrohter Kreisklassist SC Ried trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinen beiden Co-Trainern Johannes Böck und Fabian Fetsch

Nach der jüngsten 1:4-Niederlage beim abstiegsbedrohten SV Wagenhofen ist nun auch der SC Ried vollends im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg angekommen und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den auf dem Relegationsplatz befindlichen SV Holzheim.