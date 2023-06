Gelingt dem SV Bertoldsheim die Krönung einer tollen Saison?

Plus Der Tabellenzweite der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, kann am Samstag mit einem Sieg gegen den TSV Dinkelscherben II den Kreisklassen-Aufstieg eintüten.

Nach einer eher holprigen Saisonvorbereitung im Sommer 2022 sei die Erwartungshaltung für die anstehende Saison beim Fußball-A-Klassisten SV Bertoldsheim zunächst nicht sonderlich groß gewesen, wie Spielertrainer Markus Schiele berichtet. Umso überraschender kam dann das souveräne Auftreten seiner Mannschaft im Laufe der Spielzeit, insbesondere in der Hinserie. Nach dieser stand der SVB auf Platz eins und hatte nur zwei Spiele verloren.

Nach den ersten drei Rückrunden-Partien, die ebenfalls noch im Herbst stattfanden, verlor man zwar die Tabellenführung an den BSV Neuburg. Doch die Erwartungen für die verbleibenden Begegnungen waren definitiv höher als noch zu Saisonbeginn. „Natürlich wollten wir bis zum Ende oben dran bleiben und wenn möglich ganz oben stehen. Doch ich bin mit dem zweiten Tabellenplatz definitiv zufrieden“, erklärt der 38-Jährige. Durch diese Platzierung qualifizierte sich der SV Bertoldsheim für die Aufstiegs-Relegationsspiele in die Kreisklasse.