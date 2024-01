Fußball

SV Grasheim setzt auf ein Trainerduo

Plus Der abgeschlagene Tabellenletzte der Kreisklasse Neuburg hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit welchen Erwartungen Maximilian Jahner und Daniel Bork ihre neue Aufgabe ab der kommenden Saison antreten.

Der SV Grasheim hat bereits frühzeitig die Weichen für die kommende Saison 2024/25, gestellt. Mit dem neuen gleichberechtigten Spielertrainerduo Maximilian Jahner und Daniel Bork wollen die Mösler ab Juli einen Umbruch einleiten. Der Plan der Grasheimer Fußballabteilung ist, mit den neuen Übungsleitern mehrere Jahre zusammenzuarbeiten, um sportlich wieder erfolgreicher zu sein als in der noch laufenden Saison.

Nach zwei Jahren Kreisklassenzugehörigkeit steht der SV Grasheim vor dem Abstieg in die A-Klasse. Nach 13 Spieltagen stehen die Lilaweißen mit null Zählern am Tabellenende. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits acht Punkte. „In der vergangenen Saison haben wir noch als Fünfter abgeschlossen. Dass es uns diese Saison aber so hart treffen würde, haben wir uns nicht ausgemalt“, sagt Abteilungsleiter Phillip Öxler. „Das Problem war, dass wir im Sommer zu viele Abgänge hatten. Vor allem konnten wir den Verlust von Spielertrainer Tobias Bauer und Florian Tarnick nicht kompensieren.“ Außerdem habe sich das Verletzungspech durch die bisherige Halbsaison gezogen. Mit Marvin Kohu, Berhard Kraus, Patrick Fröhlich, Matthias Müller und Michael Eisenhofer mussten die Spielertrainer Michael Beck und Robert Schneider auf viel fußballerischer Qualität verzichten. „Da ist es schwierig, in der Kreisklasse zu bestehen“ so Philipp Öxler. „Es ist ganz bescheiden gelaufen, was wir uns so nicht vorgestellt haben“, ergänzt der 31-Jährige, der auf eine gute Wintervorbereitung baut, obwohl der Rückstand schon recht happig ist, um vielleicht das Ruder noch mal herumzureißen.

