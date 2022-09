Fußball

vor 35 Min.

Trainerwechsel beim SV Karlshuld

Plus Thomas Schmalzl ist nicht mehr Coach des SV Karlshuld. Welche Gründe beide Seiten für die Trennung nennen und wie es bei den Grünhemden weitergeht.

Von Roland Geier

Dass sich der SV Karlshuld bereits am Dienstag unter der Woche von seinem Coach Thomas Schmalzl getrennt hat, sickerte erst am Donnerstagabend durch. Man habe sich im „beiderseitigen Einvernehmen“ getrennt, so die schon als Floskel übliche Standardaussage der Vereine über die vorzeitige Trennung ihres Angestellten.

