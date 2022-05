Kreisklasse Neuburg: SV Echsheim hat die besten Karten

Plus Nach den Niederlagen des SV Klingsmoos und FC Ehekirchen II rutscht der SVE nach dem vorletzten Spieltag auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Moritz Bartoschek hört nach der Saison beim SC Ried auf.

Die besten Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisklasse Neuburg hat nach dem 25. Spieltag der SV Echsheim, der von den Niederlagen des SV Klingsmoos in Münster (2:3) und FC Ehekirchen II gegen den neuen Meister SpVgg Joshofen-Bergheim (1:2) profitierte und sich auf den zweiten Platz verbesserte.