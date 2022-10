1:0 gegen Weißenburg: Knapper, aber verdienter Sieg für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen setzt sich mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Weißenburg im Spitzenfeld der Landesliga Südwest fest. Der Kapitän erzielt dabei das „Tor des Tages“.

Der FC Ehekirchen bleibt weiterhin im Spitzenfeld der Landesliga Südwest. Die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle kamen am Sonntagnachmittag vor 275 Zuschauern in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den TSV Weißenburg zu einem verdienten 1:0-Erfolg.