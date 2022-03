3:2 gegen Mering: Schittler lässt den FC Ehekirchen jubeln

Plus Ehekirchens Abwehrspieler erzielt im Heimspiel gegen den SV Mering in der 88. Minute den 3:2-Siegtreffer. Zwei Platzverweise für die Gäste.

Einen weiteren wichtigen Sieg konnte Fußball-Landesligist FC Ehekirchen im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Im Heimspiel gegen den SV Mering behielt das Team der beiden Trainer Michael Panknin und Simon Schröttle mit 3:2 die Oberhand.