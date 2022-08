4:0 gegen Unterhaching II: Vier Ehekirchener Treffer im „Testspiel“

Landesligist FC Ehekirchen besiegt am Mittwochabend die SpVgg Unterhaching II mit 4:0.

Der FC Ehekirchen hat am Mittwochabend das Landesliga-„Testspiel“ gegen die SpVgg Unterhaching II mit 4:0 gewonnen und damit seine „weiße Weste“ in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gewahrt.

Vor rund 150 Zuschauern lieferten sich die Hausherren, bei denen Spielertrainer Michael Panknin wie angekündigt seine Startformation im Vergleich zum vorangegangenen 4:1-Erfolg am Sonntag gegen Oberweikertshofen kräftig durcheinandergewirbelt hatte, und die U19-Bundesliga-Junioren der Unterhachinger, die in dieser Landesliga-Saison außer Konkurrenz antreten, ein munteres Spielchen. Bastian Bösl per Kopf (5.) sowie Panknin mit einem verwandelten Foulelfmeter (20.) brachten die physisch überlegenen FCE-Kicker im ersten Durchgang mit 2:0 in Front. Auch wenn die spielerisch durchaus überzeugenden Gäste nach Wiederbeginn weiterhin ordentlich dagegen hielten, schraubten Matthias Rutkowski (58.) und Christoph Hollinger (87.) das Ergebnis noch in die Höhe. Zudem leisteten sich beide Teams in Durchgang zwei den „Luxus“ eines verschossenen Strafstoßes. (disi).

FC Ehekirchen: Biehler, Labus, Panknin, Avdic, Schölzke (46. M. Rutkowski), Müller (46. Chr. Hollinger), Bösl, Schittler (54. Appel), Schaller (46. Rott), E. Belousow. Ettenreich. – Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel. – Zuschauer: 150.