Landesliga Südwest

08:20 Uhr

FC Ehekirchen will zurück in die Erfolgsspur

Plus Nach dem Ausrutscher beim TSV Schwabmünchen mit fünf Gegentoren setzt man beim Landesligisten FC Ehekirchen am Sonntag gegen Gilching auf Wiedergutmachung.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Mit 2:5 musste sich der FC Ehekirchen zuletzt beim TSV Schwabmünchen geschlagen geben. Diese deutliche Niederlage war so sicher nicht zu erwarten. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir keine gute Leistung gezeigt. Defensiv konnten wir nicht an die guten Leistungen der letzten Spiele (ein Gegentor in vier Spielen; Anm. d. Red) anknüpfen und offensiv haben wir schlichtweg zu wenig Torchancen kreiert“, resümiert Simon Schröttle.

