NR-Doppelpass

vor 56 Min.

Dramatisches Derby zwischen dem SV Karlshuld und TSV Lichtenau

Plus Der SV Karlshuld geht gegen den TSV Lichtenau in der 87. Minute mit 3:2 in Führung, muss aber noch den Ausgleich zum 3:3-Endstand hinnehmen. Was Trainer Thomas Schmalzl zufriedenstellt und was nicht.

Von Roland Geier

Das Stadion des SV Karlshuld ist noch das alte. Doch Ende der Woche wurde es zur Auto-Glaserei-Echter-Arena umgetauft. Und gleich zum Punktspielauftakt in der Kreisklasse Donau/Isar 2 erlebten etwa 200 Zuschauer im Lokalderby gegen den Nachbarn TSV Lichtenau eine dramatische Partie, die erst in der Schlussphase entschieden wurde und letztlich 3:3-Unentschieden endete. Nach den ersten 45 Minuten sah es so aus, als würde der SV Karlshuld einer klaren Niederlage gegen den Favoriten TSV Lichtenau entgegensteuern. Da lagen die Grünhemden mit 1:2 in Rückstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen