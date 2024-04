NR-Elferkette

17:15 Uhr

Durchzechte Nächte als Ausnahme: NR-Elferkette mit Joshofens Nico Beßle

Daheim gefordert: Nico Beßle (links) empfängt am Sonntag mit der SpVgg Joshofen-Bergheim den FC Gerolsbach. Foto: Daniel Worsch

Plus Nico Beßle von der SpVgg Joshofen-Bergheim ist ein Frühaufsteher, der gerne Bier und Kaffee trinkt. In welchem Moment für ihn eine Notbremse infrage kommt.

Von Max Neff

Die SpVgg Joshofen-Bergheim belegt vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Gerolsbach den siebten Platz in der Kreisliga Ost. Wieder auf dem Platz stehen wird Nico Beßle. In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir den 33-Jährigen auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Sommer oder Winter?

