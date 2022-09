Trügerisches Tabellenbild in der Kreisliga Ost

Plus Der FC Rennertshofen will nach zwei Niederlagen hintereinander gegen Adelzhausen punkten

Nach der überraschenden 1:3-Niederlage gegen den Tabellen-14. SpVgg Joshofen-Bergheim will der FC Rennertshofen am zehnten Spieltag der Kreisliga Ost endlich seinen nächsten „Dreier“ einfahren.