Stockschießen

vor 26 Min.

Wenn das Nationalteam ruft: Großer Erfolg für Stockschütze Marc Ziegler

Ziele im Blick: Mit seinem Heimatverein TG Königsmoos strebt Marc Ziegler den Aufstieg an. Foto: Ziegler

Plus Der 16-jährige Marc Ziegler aus Stengelheim startet im Stockschießen für Deutschland. Um dabei zu sein, musste er sich gegen viele Konkurrenten durchsetzen.

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Marc Ziegler darf sich seit Kurzem bayerischer Meister sowie Teil des deutschen JugendNationalkaders im Stockschießen nennen. Damit hat der 16-jährige Schüler aus Stengelheim, der seinen Sport für die TG Königsmoos ausübt, ein großes Ziel erreicht.

Dabei war der Weg in die Jugend-Nationalmannschaft alles andere als einfach, wie Ziegler berichtet: „In der bayerischen Qualifikation habe ich mich unter 200 Teilnehmern durchgesetzt und habe es anschließend in die deutsche Talentsichtung geschafft. Dort wurde ich Zweiter, was gereicht hat.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .