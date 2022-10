Motorrad-Trial: Michael Kluy liefert das „i-Tüpferl“

Der Routinier des MC Neuburg, Michael Kluy, lässt der Konkurrenz in Heideck keine Chance und feiert zwei souveräneKlassensiege. Speziell am zweiten Wettkampftag glänzen auch seine Vereinskameraden mit guten Leistungen.

Zu den Prädikaten „Alpen-Pokal 2022“ und „Südbayerische Trial-Meisterschaft“ kamen in Heideck (zwischen Ellingen und Hilpoldstein gelegen) noch die Punkte zum „Jura-Trial-Pokal“. Rund 80 Geländeartisten aus ganz Bayern traten zu diesem gut organisierten Wettbewerb an und zeigten tolle Leistungen.

Mit dabei waren auch fünf Trial-Piloten des Motorclubs Neuburg, die heuer einen schon beinahe unheimlichen „Flow“ haben. Doch am ersten Veranstaltungstag hatte Peter Mohr einen kleinen Durchhänger und wurde Siebter in der Klasse 4 „Fortgeschrittene“ (14 Starter). Nils Kappl landete in der gleichen Wertungsgruppe auf der grünen Spur (Schwierigkeitsgrad) knapp dahinter auf Rang neun.

Auch Leopold Wittmann muss Federn lassen

Auch Leopold Wittmann musste Federn lassen. Doch der sieggewohnte Youngster freute sich auch über den zweiten Platz in der Klasse V „Anfänger“ (20 Starter) und die damit verbundene Punkteausbeute. Michael Kluy lief bei den Senioren (10 Starter) zur gewohnten Stärke auf und stand mit 19 Punkten Vorsprung auf den Zweiten, Peter Schlegelmilch vom MSC Meidendorf, auf dem obersten Stockerlplatz. Reinhold Stachel balancierte sich mit dem Mute der Verzweiflung auf den neunten Rang.

Am Sonntag schafften die Neuburger wieder ausgezeichnete Platzierungen. Peter Mohr holte sich bei den „Fortgeschrittenen“ (14 Starter; grüne Spur) den erfreulichen zweiten Platz. Nils Kappl schaffte mit seinem zehnten Rang noch den Sprung unter die „Top Ten“ in dieser Kategorie. Leopold Wittmann zeigte wieder eine hervorragende Leistung und gewann seine Klasse V „Anfänger“ (19 Starter; schwarze Spur) mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem Lokalmatador Lenny Piegler.

Das „i-Tüpferl“ an diesem Tag setzte wieder einmal Michael Kluy, der einen weiteren Klassensieg feiern konnte und auf seinen Hauptkonkurrenten Michael Schlegelmilch acht Punkte Vorsprung aufwies. Klubkamerad Reinhold Stachel kam auf den siebten Rang.