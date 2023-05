Vereine

Jubiläum beim SV Grasheim: Ein Fest der guten Laune

Plus Der SV Grasheim feiert zwischen dem 17. Mai und 11. Juni sein 75-jähriges Bestehen. Wie der heute 600 Mitglieder starke Verein aus der Taufe gehoben wurde, wer der erste Torschütze in der SVG-Historie war und warum 1978 beinahe zum Schicksalsjahr geworden wäre.

Von Andrea Hammerl

Von Mittwoch, 17. Mai, bis Sonntag, 11. Juni, feiert der Sportverein Grasheim sein 75-jähriges Bestehen mit einer bunten Mischung aus sportlichen, kulturellen und sozialen Veranstaltungen. Festleiter ist Vorsitzender Matthias Deutsch, der erst seit knapp zwei Jahren den Verein führt.

„Von den 75 Jahren habe ich nur fünf selber miterlebt“, sagt er augenzwinkernd, „aber in der Zeit habe ich gesehen, was man mit Gemeinschaft erreichen kann.“ Zum SV Grasheim kamen der Untermaxfelder und Ehefrau Cordula Garus-Deutsch, die sich als Jugendleiterin ebenfalls ehrenamtlich engagiert, über den Sohn, der mittlerweile in der D-Jugend der JFG Donaumoos spielt.

