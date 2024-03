Zwei Abschiede und zwei Ehrungen: Soldatenverein Straß wählt neue Spitze

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Straß-Moos stellt sich für die Zukunft auf. An der Vereinsspitze steht ein Wechsel auf dem Programm.

Zwei Abschiede, zwei Ehrungen und ein Blick auf ein ereignisreiches Jahr: Beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Straß-Moos standen bei der Jahresversammlung zahlreiche Punkt auf dem Programm. Bevor es ans die Wahlurne ging, richtete der Verein zunächst den Blick auf die Vergangenheit.

Vorsitzender Bernhard Klier rühmte vor allem die große Beteiligung von Uniformträgern und Uniformträgerinnen an der Soldatenwallfahrt „Maria im Elend“ in Baar, bei der Fronleichnamsprozession sowie am Volkstrauertag und 125-jährgen Feuerwehrfest in Ortlfing. Besonders stolz zeigte sich Klier auch beim Blick auf den Nachwuchs: Erste Böllerschüsse wurden durch die David Schneider und Florian Mühlbauer mit großem Hallo abgefeuert.

Vorsitzender Bernhard Klier verabschiedete seinen langjährigen Stellvertreter Leonhard Marschall. Foto: Stöckl

Nach den erfreulichen Nachrichten, stand der erste Abschied auf dem Programm. Zweiter Vorsitzender Leonhard Marschall zog sich nach zwölf Jahren an der Vereinsspitze zurück. In diesen zwölf Jahren war er bei nahezu allen offiziellen Veranstaltungen und Terminen anwesend oder hat sie sogar geleitet. Besonders hervorzuheben ist seine Hauptverantwortung bei der Organisation von Beerdigungen. Er hat die Musiker für diese Anlässe koordiniert. Ein zweiter Abschied stand mit Kassenprüfer Adalbert Baumiller an.

Soldatenverein Straß-Moos wählt neuen Vorstand

Weil eine solche Jahresversammlung aber natürlich nicht traurig enden soll, galt es nun verdiente Mitglieder zu ehren. Das waren für 30 Jahre Mitgliedschaft Jürgen Rechner und Michael Schneider sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft Peter Hutter und Adalbert Baumiller. Alle Geehrten erhielten Urkunden und Anstecknadeln. Außerdem wurden Johann Baumgartner und Johann Kugler zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Im Anschluss wurden Neuwahlen durchgeführt, bei denen die bestehenden Amtsinhaber bestätigt wurden:

