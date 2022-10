Treidelheim

19:00 Uhr

Symbolischer Spatenstich: In Treidelheim entstehen neue Bauplätze

Plus Mit "Bergfeld" entsteht im Rennertshofener Ortsteil Treidelheim ein neues Baugebiet. Warum es so lange bis zum symbolischen Spatenstich gedauert hat.

Von Manfred Dittenhofer

Kaum sind neun Jahre ins Land gezogen, nimmt das neue Baugebiet Bergfeld im Rennertshofener Ortsteil Treidelheim Gestalt an. Mit schwerem Gerät werden gerade die Abwasserkanäle verlegt. Zeit für den Spatenstich, zu dem Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck die an der Planung Beteiligten einlud. In Treidelheim wird derzeit der erste Bauabschnitt mit 23 Bauplätzen erschlossen. Klappt alles nach Plan, rechnen die Planer mit der Fertigstellung der Straßen bis zur Tragschicht bis Ende Juni 2023. Alle hoffen auf einen milden Winter.

