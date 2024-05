Unterhausen/Neuburg

vor 16 Min.

Zwei Männer klauen in Hofladen in Unterhausen und werden geschnappt

Die Polizei hat zwei Diebe in Neuburg geschnappt.

Zwei Männer bedienen sich in einem Hofladen in Unterhausen, ohne zu bezahlen. Sie werden geschnappt - ein Polizeibeamter erkennt die Diebe in Neuburg wieder.

Die Polizei hat zwei zunächst unbekannte Täter, die sich in einem Hofladen in Unterhausen am Dienstagmorgen bedient hatten, ohne zu bezahlen, ermitteln können. Die beiden Männer hielten sich laut Angaben der Polizei im Stadtbereich Neuburg auf. Hierbei erkannte sie ein Polizeibeamter aufgrund der im Laden gefertigten Videoaufzeichnung wieder. Zwei Männer klauen in Hofladen in Unterhausen Bei der Durchsuchung der Personen konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Die beiden Männer, 25 und 18 Jahre alt, wurden zur Dienststelle verbracht. Nach allen polizeilichen Maßnahmen konnten sie diese wieder verlassen. Beide müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)

