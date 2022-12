Adventskonzert in Untermaxfeld verbindet Vergangenheit mit Gegenwart

Bei einem adventlichen Abend in Untermaxfeld erleben die Zuhörer eine Zeitreise. Am dritten Advent geht es musikalisch weiter.

Eine berührende adventliche Stunde haben Maximilian Brunner und Leonhard Forstner an der Orgel, Amelie Staats an der Harfe und der Königsmooser Chor Musica Annosa am Sonntagabend in der Untermaxfelder Pfarrkirche St. Joseph gestaltetet. Dafür haben die Sänger und Musiker einen bunten Strauß festlicher Melodien mitgebracht, die den Bogen von Renaissance und Barock bis in die Moderne spannen – wobei der Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik liegt.

Unter anderem bekommen die Zuhörer in der gut gefüllten Kirche zwei Werke des Königsmooser Organisten Maximilian Brunner zu hören, zunächst „Es kommt ein Schiff geladen“, an der Orgel gespielt vom erst zehnjährigen Nachwuchsorganisten Leonhard Forstner. Über düsteren Grundtönen spannt sich eine helle Melodie mit verheißungsvoller Botschaft - ein ungewöhnliches, spannendes Klangerlebnis. Mitreißend gelingt anschließend dem jungen Komponisten selbst die Improvisation "Variationen über ein „Noel“.

Amelie Staats begeisterte die Konzertbesucher in Untermaxfeld mit wunderbar in die Adventszeit passenden Harfenklängen. Foto: Andrea Hammerl

Den besinnlichen Einstieg haben Orgel und Harfe mit der „Spagnoletta“ des Spätrenaissance-Komponisten Michael Praetorius gestaltet, dem Musica Annosa ein erhebendes „Tollite Hostias“ des Romantikers Camille Saint-Saens folgen lässt. Barockgetragen erschallt Johann Sebastian Bachs Kantate „Wachet auf“, von Kirchenmusiker Brunner ebenso versiert dargeboten wie die Sonate No. 6 in d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy.

In Untermaxfeld widmet sich ein ganzer Abend der Adventsmusik

Auch Musica Annosa, an diesem Abend bestehend aus Christine Miegeler (Sopran, Dirigat), Kerstin Staats (Alt) und Roland Huber (Bass) unternimmt noch einen musikalischen Ausflug in die Vergangenheit, tief unter die Haut geht das „Ave Maria“ der Sänger, zum Zurücklehnen schön in der Version von Sigismund von Neukomm (1778 bis 1858). Dann übernimmt die zeitgenössische Musik endgültig das Zepter. In Michael Schmolls (Jahrgang 1958) „O Heiland reiß die Himmel auf“ kommt Roland Hubers markante Bassstimme bestens zur Geltung, ein fröhlich-verheißungsvoller Hörgenuss ist Dieter Golombeks „Machet die Tore weit“.

Als wunderbare Ergänzung zu Orgel und Gesang erweist sich die Harfe, die unter Amelie Staats geschickten Händen die Kirche mit anheimelnden Klängen erfüllt. Ob „La Gimblette“ von Bernard Andrès (Jahrgang 1941), ein lebhaftes Stück, das seinen Charakter mehrfach ändert, oder die romantische Filmmelodie „River flows in you“ von Yiruma - die 14-Jährige beherrscht ihr Instrument. Das mitreißendste Stück hebt sie sich für den krönenden Abschluss auf. Zum Träumen schön gelingt die wohlbekannte Titelmelodie aus dem Märchenklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Da bleibt Pfarrer Thomas Pendanam nur noch der Dank an die Mitwirkenden und das Publikum, das die Akteure mit kräftigem Applaus belohnt hat. „ Advent ist die Zeit zum Innehalten – und eine Zeit, zu einem Konzert wie heute zu gehen“, sagt er und entlässt die Kirchenbesucher hinaus in die kalte Nacht, die Ehrenamtliche der Pfarrei um Kirchenpfleger Bernhard Forstner mit Glühwein und Lebkuchen vor der Kirche etwas wärmer werden lassen.

Am kommenden dritten Adventssonntag wird Musica Annosa die Heilige Messe um 10.30 Uhr in der Ludwigsmooser Pfarrkirche St. Maximilian musikalisch umrahmen.