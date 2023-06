Untermaxfeld

Unbekannter beschädigt Fenster der Aussegnungshalle

Wer hat in Untermaxfeld versucht in die Aussegnungshalle einzusteigen?

Die Polizei sucht Zeugen, die in Untermaxfeld ungewöhnliches am Friedhof beobachtet haben. Dort versuchte eine Person in die Aussegnungshalle zu gelangen.

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche am Friedhof in Untermaxfeld Schaden angerichtet. Der Täter beschädigte laut Polizeibericht zwischen dem Montag und Freitag ein Fenster der Aussegnungshalle in der Birkenstraße. Ob er versucht hat dort einzubrechen, ist nicht erweisen. Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren, dreistelligen Wert belaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Schlägerei am Neuburger Schrannenplatz: Betrunkener tritt nach Polizisten

