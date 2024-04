Gewächshaus in Waidhofen wird ein Raub der Flammen

Am Samstagmorgen ist ein Gewächshaus in Waidhofen vollständig niedergebrannt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 1200 Euro.

Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr zum Brand eines Gewächshauses in Waidhofen ausrücken. Das selbst gezimmerte Gewächshaus mit einer Größe von rund zwei auf zwei Meter befand sich in einem Innenhof.

Das Gewächshaus in Waidhofen wurde beim Feuer vollständig zerstört

Der 53-jährige Besitzer stellte laut Polizei eine Kerze in das Gewächshaus, anschließend hat die Holzkonstruktion aus einem bislang nicht bekannten Grund Feuer gefangen. Durch die Hitze schmolzen die Kunststoffseitenwände sowie das Dach, die Holzständerkonstruktion wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. (AZ)

