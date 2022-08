Waidhofen

Hinterkaifeck: Warum das Gedenkmarterl plötzlich verschwunden ist

Plus Das Marterl, nicht unweit vom einstigen Tatort, soll an den bestialischen Sechsfachmord vor 100 Jahren erinnern.Doch nun ist das steinerne Mahnmal plötzlich verschwunden. Wurde es etwa gestohlen?

Von Katrin Kretzmann

„Gottloser Mörderhand fiel am 31. März 1922 die Familie Gabriel-Gruber von hier zum Opfer“: So steht es auf dem Marterl in Waidhofen, das an den bestialischen und bis heute ungeklärten Sechsfachmord von Hinterkaifeck vor 100 Jahren erinnert. Nun ist das Marterl, das nur wenige Meter entfernt von dem Ort steht, wo der Einödhof einst war, verschwunden. Auch die Umrandung ist weg. Wurde das steinerne Mahnmal etwa gestohlen?

