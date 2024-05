Unfall in Waidhofen: Unfallfahrer und Lebensgefährtin im Vollrausch am Steuer

Ein 50-Jähriger verunglückt im Vollrausch nahe Waidhofen. An die Unfallstelle eilt seine Lebensgefährt - und wird ebenfalls mit Vollrausch hinterm Steuer erwischt.

Ein 50-jähriger Kia-Fahrer aus dem Landkreisgebiet ist vermutlich im Vollrausch am Mittwochmittag im Graben gelandet und kam verletzt ins Krankenhaus. Seine 56-Lebensgefährtin, die an mit dem Auto an die Unfallstelle eilte, war ebenfalls stark betrunken.

Wie die Polizei Schrobenhausen mitteilt, war der Kia-Fahrer aus Schrobenhausen an der Abfahrt Waidhofen Mitte von der B 300 abgebogen, überfuhr kurz vor der Einmündung in die Straße Grundäcker die Gegenfahrbahn und verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen. Mit dem kam er von der Fahrbahn ab und prallte dann gegen den Erdwall, der die Abfahrt von der Bundesstraße trennt. Dabei lösten die Airbags aus. Der zunächst nicht ansprechbare Mann wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Da er eine deutliche Fahne hatte, sollte eine Blutprobe genommen werden, konnte der Verletzte nicht ausführen.

Unfall nahe Waidhofen: Unfallauto hat Totalschaden

Am Fahrzeug entstand laut Polizei Schrobenhausen Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, die Höhe des Flurschadens steht bisher nicht fest. Die Abfahrt war während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Waidhofen und Hohenwart. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wird eingeleitet.

Bei der 56-jährigen Lebensgefährtin, die mit ihrem VW an die Unfallstelle gekommen war, stellte die Polizei 1, 7 Promille fest. Ohr Führerschein wurde sichergestellt und sie erwartet nun - wie ihr Lebensgefährte - ein Strafverfahren. (AZ)