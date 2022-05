750 Seiten Infos über das Paketzentrum Weichering

Die Verfahrensunterlagen für das Paketzentrum in Weichering werden ausgelegt. Bürgerversammlung am 17. Mai im Gasthaus Vogelsang.

Die Bürgerinnen und Bürger aus Weichering und Maxweiler wollten Informationen zum Paketzentrum – und jetzt kriegen sie sie. Und zwar verteilt auf satte 750 Seiten. Diesen Umfang haben die Verfahrensunterlagen, die vom 17. Mai bis 1. Juli interessierten Bürgern zugänglich sind – und zwar in Papierform im Rathaus Weichering oder online auf der Internetseite der Gemeinde.

Die Unterlagen sind in vier Teile untergliedert: Teil 1 beschäftigt sich mit der vorbereitenden Bauleitplanung, also der notwendigen Flächennutzungsplanänderung. Teil 2 beinhaltet den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie den Grünordnungsplan. Im dritten Teil, der Vorhabens- und Erschließungsplanung, geht es um das Gebäude selbst. Und zuletzt sind die Gutachten beigelegt – beginnend mit den archäologischen Untersuchungen sowie den Bewertungen von Verkehr, Schalltechnik (Lärm) und Naturschutz.

Bürger werden am 17. Mai über das Paketzentrum in Weichering informiert

Am Dienstag, 17. Mai, findet dazu auch eine Infoveranstaltung im Gasthaus Vogelsang statt. Ab 18 Uhr stehen Bürgermeister Thomas Mack, die Planer und Gutachter, Vertreter der Deutschen Post sowie Mitarbeiter aus dem Paketzentrum in Aschheim für Fragen zur Verfügung. Der Abend ist so konzipiert, dass sich die Besucherinnen und Besucher nach einer allgemeinen Einführung auf drei Tische verteilen können, an denen jeweils ein anderes Thema besprochen wird, nämlich Bebauungsplan, Gebäude und Betriebsablauf. Dadurch ist ein unmittelbarer Austausch möglich. Nach einer gewissen Zeit wechseln die Gäste dann die Station.

Zu der Infoveranstaltung kann jeder Interessierte kommen. Eine Zugangsbegrenzung gibt es nicht.

