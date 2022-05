Weichering

Analyse von Studierenden: So soll der Weicheringer Ortskern belebt werden

Sanieren und dann wiederbeleben – das ist das Credo der Seminaristen aus München. Ein Beispiel: der denkmalgeschützte Hof an der Neuburger Straße in Weichering. Dort könnten sich Wohnungen, Arbeitsstätten und Begegnungsorte treffen.

Plus Studierende befassen sich mit der Belebung der Ortskerne von Weichering und Gerolfing – nun wurden die Ergebnisse vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger können eine Ausstellung besuchen.

Von Manfred Dittenhofer

Ortskerne auf dem Land haben es schwer. Die oftmals verwaisten Dorfzentren könnten aber lebendiger und attraktiver werden. Wie der Ortskern von Weichering belebt werden könnte, haben Studenten und Studentinnen der Hochschule München unter Leitung von Professorin Karin Schmid in einem Seminar erarbeitet. Am Freitag stellte die Architektin und Stadtplanerin die Ergebnisse der Studierenden vor und eröffnete eine Ausstellung in der alten Kartoffelscheune in Weichering. Diese kann, nach Anmeldung, besichtigt werden. Weicherings Bürgermeister fand die zahlreichen Vorschläge, wie viele der Besucher auch, sehr interessant und anregend. Nun müssten nur noch die Eigentümer und der Gemeinderat überzeugt werden. Dann könnte die Gemeinde zusammen mit den Eigentümern die Planungen angehen und den Topf der Städtebauförderung anzapfen.

