Männergesangsverein Weichering stimmt sich auf besonderes Jubiläum ein

Die Mitglieder des Weicheringer Männergesangsvereins blicken auf die vergangenen Monate zurück. Auf der Agenda stehen auch Ehrungen sowie der Ausblick auf eine besondere Feier im November.

Mit einem Rückblick auf die vergangenen Monate ist der Männergesangsverein Weichering in das neue Jahr gestartet. Nach einer musikalischen Einlage der Unterviertelmusi begrüßte Vize-Vorsitzender Jakob Ehammer - Vorsitzender Martin Meyer konnte krankeheitsbedingt nicht kommen - neben den Mitgliedern unter anderem auch Bürgermeister Thomas Mack, Gemeinderäte, Vertreter anderer Vereine und Dirigent Ludwig Helfer.

Jakob Ehammer ließt das vergangene Jahr Revue passieren. So gab es 32 Gesangsproben und sieben Vorstandssitzungen und der Verein beteiligte sich an diversen runden Geburtstagsfeiern verschiedener Mitglieder mit Liedbeiträgen. Zudem stand ein Schinkenesse im Kalender wie auch eine Wallfahrt Pobenhausen und ein Adventsingen. Leider gab es laut Ehammer auch Beerdigungen und die Anwesenden gedachten in einer Schweigeminuten den verstorbenen Mitglieder Martin Öxler, Blasius Bauer, Rudolf Mack und Hermann Kroll.

Männergesangsverein Weichering feiert im Oktober 100-jähriges Bestehen

Der Verein hat momentan 20 aktive Sänger und Dirigent Ludwig Helfer, der sich mehr Werbung für Sänger wünscht. Neuzugänge sind bei der Unterviertlmusi Sabrina Much, Markus Much und Lisa Wäcker, bei den Sängern Werner Barth. Insgesamt 30 Auftritten absolvierten die Sänger, vom Neujahrsanspielen mit Böllerschützen bis zum Adventssingen im Dezember.

Nach dem anstandslosen Kassenbericht von Schatzmeisterin Verena Mack standen noch einige Ehrunge langjähriger Mitglieder auf dem Programm. So erhielten Josef Haid (aktiver Sänger) und Klaus Schmitt (passiv) eine Urkund für zehn Jahre Mitgliedschaft beim Gesangsverein. Für 25 Jahre geehrt wurden Walter Morasch (aktiv) und Alfred Kössel (passiv), Michel Wenzel und Karl Mandlmeier (beiude passiv) für 50 Jahre und J ulius Roth (aktiv) für 65 Jahre.

Auch in den kommenden Monaten ist der Kalender des Männergesangsvereins wieder prall gefüllt. So blicken die Mitglieder auf das Gausängerfest am 9. März in Hohenried sowie auf die Feier zum 100-jährigen Vereinsbestehen am 26. Okotber. Zudem sind ein Schinkenessen, ein Radlausflug sowie eventuell ein gemeinsamer Tagesausflug von Männergesangsverein und Unterviertelmusi.