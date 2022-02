Weichering

vor 37 Min.

Paketzentrum spaltet den Weicheringer Gemeinderat

Plus Erst distanzieren sich seine Parteikollegen von ihm, jetzt der fast komplette Gemeinderat: Warum Stefan Appel derzeit unter Beschluss ist.

Von Claudia Stegmann

Das geplante Paketzentrum reißt tiefe Gräben in den Weicheringer Gemeinderat. Waren sich im Sommer vergangenen Jahres noch alle Ratsmitglieder einig, sich das Angebot der Deutschen Post näher anzuschauen, sind mittlerweile zwei Gemeinderäte für sich zu dem Ergebnis gekommen, das Paketzentrum abzulehnen. Während Gernot Etzlstorfer schon vergleichsweise bald signalisierte, dass er mit dem Projekt hadert, gab Stefan Appel seine Entscheidung erst vor Kurzem preis – und zwar zur Überraschung seiner Ratskollegen ohne deren Wissen in Form eines Flyers. Am vergangenen Wochenende lag er in den Briefkästen der Gemeinde Weichering – genauso wie das Infoblatt des Grünen-Ortsverbands, dem Gernot Etzlstorfer vorsteht.

