Weichering

vor 6 Min.

Über 100 Seiten Reaktionen auf das Paketzentrum in Weichering

Plus Bis alle Stellungnahmen gesichtet und bewertet wurden, wird es wohl bis in den Herbst hinein dauern. Warum ein Gemeinderat dem Planer sein Misstrauen ausspricht.

Von Claudia Stegmann

Welche konkreten Einwände und Kritikpunkte gibt es gegen das geplante Paketzentrum in Weichering? Diese Frage treibt nach Meinung von Gemeinderat Stefan Appel so manchen Bürger aus Weichering und Maxweiler um, und deshalb hätte er es auch gerne gesehen, wenn sämtliche Stellungnahmen zu dem Vorhaben, die Behörden, Verbände und Privatpersonen bis Anfang Juli abgeben konnten, öffentlich gemacht worden wären. Doch der Gemeinderat hat seinen Wunsch auf Anraten von Landschaftsarchitekt Alois Rieder in der jüngsten Sitzung am Montag abgelehnt – was Appel dazu veranlasste, dem Planer sein Misstrauen auszusprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

