Weichering: Hans-Jürgen Steinherr als neuer Gemeinderat vereidigt

Plus Aus gesundheitlichen Gründen hat Gernot Etzlstorfer sein Mandat im Gremium niedergelegt. Sein Nachfolger ist Hans-Jürgen Steinherr. Welche Ziele der 49-jährige Ingenieur hat.

Im Weicheringer Gemeinderat sitzt seit Dienstagabend ein neues Gesicht. So startete die erste Sitzung nach der Sommerpause im Pfarrstadel mit der Vereidigung von Hans-Jürgen Steinherr. Der 49-jährige Grünen-Politiker folgt auf seinen Parteikollegen Gernot Etzlstorfer, der sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.