Seit 50 Jahren Jagdpächter in Weidorf: Ehrung für Stefan Marb

Seit fünfJahrzehnten hegt und pflegt der Ehekirchener "seine Jagd". Nun würdigt die Jagdgenossenschaft Weidorf sein unermüdliches Engagement.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnten sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft (JG) Weidorf wieder in Präsenz treffen. Neben dem Beschluss, dass der Reinertrag aus dem Jagdpachtschilling zweckgebunden für die Instandhaltung der Waschanlage und Maschinen sowie den Wegebau verwendet wird, gab es an dem Abend auch etwas zu feiern.

Jagdpächter Stefan Marb senior aus Ehekirchen wurde für seine 50-jährige Jagdpacht vom Vorstand geehrt. Seit einem halben Jahrhundert hegt und pflegt Marb ununterbrochen „seine“ Jagd. Kaum jemand kennt dabei die Fluren und Wälder um den Ehekirchener Ortsteil Weidorf besser als er. 1973 wurde die Jagdvergabe in der JG Weidorf neu ausgeschrieben. Daraufhin gingen vier Angebote ein. In zwei Wahlgängen konnte sich Stefan Marb gegen die Mitbewerber durchsetzen. Dieses große Vertrauen der Weidorfer Jagdgenossen in den damals 26-Jährigen war der Beginn einer langen Zusammenarbeit, besser gesagt einer Partnerschaft, welche offiziell am 1. April 1973 mit dem ersten Jagdjahr begann. Es war und ist eine Aufgabe, die Verantwortung und Arbeit gleichermaßen beinhaltet.

Jagdgenossenschaft Weidorf ehrt Stefan Marb für sein Engagement

Der damalige Jagdvorsitzende Rudolf Wagner gratulierte Marb zur Pacht der Weidorfer Flur. Johann Buchhart übernahm 16 Jahre später den Vorsitz, den er 30 Jahre in guter Zusammenarbeit mit Marb ausübte. Besonders für seine Rekultivierung der ehemaligen Schuttgrube danken ihm die Weidorfer. Diese erweckte der Ehekirchener vor etwa 20 Jahren mit dem heutigen Obstgarten zu neuem Leben. Die reich blühenden Bäume sind für die Insekten zu einem kleinen Paradies geworden. Seine Jagdeinrichtungen sind bis heute vorbildlich gepflegt und passen sich der Landschaft an. Die Wildschäden wurden stets mit viel Mühe behoben. Obwohl Stefan Marb inzwischen ein Ehekirchener ist, hat er für seine Weidorfer immer viel übrig. So stiftete er Maibäume und auch die ortsansässigen Vereine werden von ihm unterstützt.

Zu den Gratulanten gehörte auch Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch, der neben einem kleinen Geschenk auch lobende Worte hatte. „Es kommt nicht oft vor, dass jemand 50 Jahre am Stück die gleiche Jagd pachtet, was nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit zwischen Jagdpächter und Jagdgenossen zu verdanken ist", sagte Vorsitzender Peter Reich. Im Anschluss gab es für Marb neben einem Gutschein für den Jagdbedarf sowie einem Brotzeitkorb auch die Ehrenscheibe für 50 Jahre. (AZ)